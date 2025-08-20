Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 16:10

Geral

Aquidauana integra Jornada Estadual do Patrimônio 2025

Cidade terá programação com palestras, sarau e visita guiada a pontos históricos nos dias 25 e 26 de agosto

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 14:22

Cidade de Aquidauana / Foto: Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O município de Aquidauana participará da edição 2025 da Jornada Estadual do Patrimônio de Mato Grosso do Sul, que neste ano tem como tema “Caminhos de Memória: Territórios, Saberes e Resistências”.

O evento é promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/MS) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS). A edição reúne 14 municípios e mais de 50 ações culturais em todo o Estado, entre seminários, oficinas, exposições, rodas de conversa, festivais e apresentações artísticas.

Em Aquidauana, a programação é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com o Instituto Morro Azul e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana.

Programação local

Dia 25/08 (segunda-feira) – Auditório da Biblioteca do IFMS (Rua José Tadeu Arima, 222 – Bairro Ycaraí)

19h – Sarau “Janelas Abertas”: apresentações artísticas musicais.

19h30 – Palestra História Contada pelas Fachadas.

20h30 – Palestra Tombamento e Preservação – A importância da proteção do patrimônio arquitetônico local.

Dia 26/08 (terça-feira) – Saída da Praça Nossa Senhora da Conceição

19h – Visita Guiada “Ecos da Memória”: percurso a pé por pontos emblemáticos como a Igreja Matriz e a Casa Rubens Corrêa. Os participantes poderão fazer registros fotográficos acompanhados por fotógrafos que destacarão ângulos e detalhes da arquitetura histórica.

A participação de Aquidauana na Jornada Estadual do Patrimônio reforça a importância de valorizar, preservar e difundir a memória cultural do município, aproximando a população de sua história e identidade.

