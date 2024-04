Aquidauana integra programa MS Carbono Neutro

Divulgação

Ontem, 22, foi realizada uma reunião entre as secretarias municipais e o SEBRAE sobre o programa MS Carbono Neutro.

Nesta primeira etapa, Aquidauana foi escolhida entre os 12 municípios do Pantanal para participar do programa MS Carbono Neutro. A apresentação sobre como funcionará o programa foi feita pela consultora do eixo de Sustentabilidade do SEBRAE, Carmem Nanashara.

Estiveram participando da reunião, os secretários Marluce Luglio (Administração), Wanderley Mariano (Meio Ambiente) e Aline Miranda (Cultura e Turismo).

O projeto estratégico “MS Carbono Neutro” tem como objetivo gerar a base metodológica para uma economia de baixo carbono em Mato Grosso do Sul, desenvolvendo e adaptando tecnologias para a redução das emissões de gases de efeito estufa em vários setores da economia, contribuindo para atingir os objetivos do Programa Estadual de Mudanças Climáticas – PROCLIMA.

A consultoria foi voltada à Sustentabilidade e Meio Ambiente e, também, para uma agenda estratégica que será criada para implantação do território Carbono Neutro em Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso do Sul é referência em sustentabilidade em diversos setores e, com reforço nas ações do Governo do Estado, o objetivo é atingir a meta de obter o reconhecimento do território como ‘Carbono Neutro’ até o ano de 2030.