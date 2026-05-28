Aquidauana integra Protocolo Brasil Sem Fome para identificar risco de insegurança alimentar

A Prefeitura de Aquidauana realizou na quarta-feira (27) uma ação do Protocolo Brasil Sem Fome, voltada à triagem para identificação do risco de insegurança alimentar no município. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e reuniu representantes do SUS, SUAS, SISAN e demais setores para fortalecer as políticas públicas de combate à fome.

Durante o encontro, representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apresentaram o funcionamento do programa, que tem como objetivo identificar e acompanhar famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, garantindo acesso mais rápido aos programas e serviços sociais.

Aquidauana já deu mais um passo importante com a criação da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecendo a integração entre as secretarias municipais e ampliando a proteção social às famílias que mais precisam.

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