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Aquidauana integra Protocolo Brasil Sem Fome para identificar risco de insegurança alimentar

Encontro reuniu representantes do SUS, SUAS e SISAN; município já criou Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Da redação

Publicado em 28/05/2026 às 07:28

Atualizado em 28/05/2026 às 07:29

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A Prefeitura de Aquidauana realizou na quarta-feira (27) uma ação do Protocolo Brasil Sem Fome, voltada à triagem para identificação do risco de insegurança alimentar no município. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e reuniu representantes do SUS, SUAS, SISAN e demais setores para fortalecer as políticas públicas de combate à fome.

Durante o encontro, representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apresentaram o funcionamento do programa, que tem como objetivo identificar e acompanhar famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, garantindo acesso mais rápido aos programas e serviços sociais.

Aquidauana já deu mais um passo importante com a criação da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecendo a integração entre as secretarias municipais e ampliando a proteção social às famílias que mais precisam.

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