Aquidauana intensifica ações contra dengue com 7,6 mil vistorias em janeiro

Dengue Criatório de mosquito / O Pantaneiro/Arquivo

A Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau) de Aquidauana está em alerta máximo contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Desde o início de janeiro, a equipe de Controle de Vetores intensificou as visitas domiciliares em toda a cidade, vistoriando mais de 7.600 imóveis com o objetivo de orientar a população e eliminar focos do vetor.

Os dados oficiais apontam um cenário aparentemente controlado. O município registrou apenas seis notificações de arboviroses em janeiro, mantendo o baixo índice observado em dezembro de 2025. O Levantamento de Índice Rápido (LIRAa) realizado neste mês também mostrou um índice de infestação inferior a 1%, considerado aceitável pelo Ministério da Saúde.

No entanto, um dado específico acendeu um sinal de alerta vermelho para as autoridades sanitárias. Por meio das armadilhas para coleta de ovos (ovitrampas), foram recolhidos mais de 35 mil ovos do Aedes aegypti nas residências da cidade. Esse número é significativamente superior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando foram coletados cerca de 29 mil ovos. O resultado indica que a população do mosquito está em expansão, elevando o risco de um aumento explosivo de casos de dengue e chikungunya nas próximas semanas e meses.

Diante da ameaça concreta, a prefeitura está adotando uma estratégia dupla: intensificação das ações de campo e mobilização da sociedade. A Secretaria de Serviços Urbanos já elaborou uma programação de limpeza em bairros que será acompanhada pela Vigilância Sanitária, com ações educativas diretas aos moradores.





A Sesau reforça que o combate ao mosquito é uma responsabilidade coletiva. A pasta orienta que a população colabore recebendo bem os Agentes de Combate às Endemias, eliminando qualquer recipiente que acumule água parada e mantendo quintais e terrenos sempre limpos. Em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele ou dores intensas nas articulações, a recomendação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O atendimento precoce permite o registro da doença e a imediata aplicação de ações de bloqueio químico na região.

Serviço – Para esclarecer dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Coordenadoria de Controle de Vetores pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1579, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

