22 de Janeiro de 2026 • 14:17

Safra

Aquidauana intensifica apoio à agricultura familiar em ano crucial para o setor

O modelo de parceria entre o município e os agricultores familiares funciona de forma cooperativa

Da redação

Publicado em 22/01/2026 às 13:04

Atualizado em 22/01/2026 às 13:06

O apoio da Secretaria de Produção se estende a diversas comunidades do município, incluindo assentamentos rurais, comunidades quilombolas, povos indígenas e todos os distritos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Com o início do novo ciclo agrícola, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, está intensificando o apoio técnico e logístico aos pequenos produtores rurais do município. As ações fazem parte de um plano de atendimento elaborado pela gestão municipal para fortalecer a agricultura familiar, gerar renda no campo e diversificar a produção local.

Nesta semana, os trabalhos começaram em áreas da Associação de Produtores e Moradores do Morrinho, onde equipes municipais realizam serviços essenciais de preparação do solo. As atividades incluem limpeza, gradeação e nivelamento do terreno, deixando as áreas prontas para o plantio de alimentos e também para a formação de pastagens destinadas à criação de gado.

Segundo o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, o plano de atendimento abrange todo o setor produtivo rural e já está em execução. "Hoje nossa equipe atende desde a Aldeia Colônia Nova, na região da Terra Indígena Taunay/Ipegue, até a região do Cedro, no distrito de Cipolândia", afirmou o secretário, destacando o compromisso da gestão com todos os produtores.

O modelo de parceria entre o município e os agricultores familiares funciona de forma cooperativa. A Prefeitura disponibiliza tratores, maquinários, operadores e transporte de insumos como calcário, enquanto os produtores contribuem com o subsídio do óleo diesel e dos demais insumos necessários para a produção.

O presidente da Associação de Produtores do Morrinho, Flávio Calvis, ressaltou o impacto positivo do apoio recebido. "Esse incentivo da prefeitura é uma verdadeira injeção de ânimo para nós, produtores. Traz novo fôlego para quem trabalha no campo e contribui diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar, gerando renda e desenvolvimento para o município", declarou.

Uma parte significativa da produção desses agricultores tem destino certo: após a colheita, alimentos são adquiridos pela Prefeitura para reforçar a merenda escolar da rede municipal de ensino. Essa política garante alimentação de qualidade aos estudantes e, ao mesmo tempo, fortalece a economia local, criando um ciclo virtuoso de produção e consumo.

O apoio da Secretaria de Produção se estende a diversas comunidades do município, incluindo assentamentos rurais, comunidades quilombolas, povos indígenas e todos os distritos. Em parceria com governos estadual e federal e com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), a prefeitura também desenvolve um amplo trabalho de incentivo à produção, oferecendo assistência técnica especializada.

Para garantir a eficiência das operações no campo, as 29 patrulhas agrícolas da prefeitura estão passando por revisão mecânica. À medida que são liberadas da manutenção, as máquinas retornam imediatamente ao trabalho no atendimento direto aos produtores rurais de Aquidauana.

