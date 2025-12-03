Aquidauana intensifica coleta de inservíveis em Camisão e Piraputanga

A prefeitura incentiva que a população aproveite os cronogramas divulgados para realizar o descarte adequado de móveis velhos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur), realizou nesta semana mais uma etapa da coleta de inservíveis – materiais sem utilidade ou de grande volume – nos distritos de Camisão e Piraputanga. A ação integra o programa contínuo de limpeza urbana que atende tanto a sede quanto os distritos, visando garantir ambientes mais organizados, seguros e livres de focos de insetos.

Além do impacto direto na saúde pública e no bem-estar da população local, a iniciativa tem um forte componente turístico. Camisão e Piraputanga são destinos consolidados na rota de visitantes da região, e a manutenção da limpeza é fundamental para oferecer uma boa experiência aos turistas e preservar a beleza natural que caracteriza essas localidades.

A Semsur reforçou a importância da colaboração da comunidade para o sucesso da ação. “Contamos com a participação de todos. O descarte correto dos materiais nos dias agendados é essencial para mantermos nossos distritos limpos e acolhedores”, destacou a secretaria, em comunicado.

A coleta de inservíveis faz parte de uma política municipal integrada de gestão de resíduos, que busca não só a limpeza pontual, mas também a conscientização ambiental e a prevenção de problemas sanitários. A prefeitura incentiva que a população aproveite os cronogramas divulgados para realizar o descarte adequado de móveis velhos, eletrodomésticos inutilizáveis, restos de construção civil e outros materiais de grande porte.

Com ações como essa, a gestão municipal busca aliar cuidado ambiental, saúde pública e promoção do turismo sustentável, reforçando o compromisso com uma Aquidauana mais limpa e organizada.

