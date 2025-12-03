Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 19:18

Buscar

Últimas notícias
X
Infraestrutura

Aquidauana intensifica coleta de inservíveis em Camisão e Piraputanga

O trabalho integra a política municipal de gestão de resíduos, que busca não só a limpeza pontual, mas também a conscientização ambiental e a prevenção de problemas sanitários

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 17:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A prefeitura incentiva que a população aproveite os cronogramas divulgados para realizar o descarte adequado de móveis velhos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur), realizou nesta semana mais uma etapa da coleta de inservíveis – materiais sem utilidade ou de grande volume – nos distritos de Camisão e Piraputanga. A ação integra o programa contínuo de limpeza urbana que atende tanto a sede quanto os distritos, visando garantir ambientes mais organizados, seguros e livres de focos de insetos.

Além do impacto direto na saúde pública e no bem-estar da população local, a iniciativa tem um forte componente turístico. Camisão e Piraputanga são destinos consolidados na rota de visitantes da região, e a manutenção da limpeza é fundamental para oferecer uma boa experiência aos turistas e preservar a beleza natural que caracteriza essas localidades.

A Semsur reforçou a importância da colaboração da comunidade para o sucesso da ação. “Contamos com a participação de todos. O descarte correto dos materiais nos dias agendados é essencial para mantermos nossos distritos limpos e acolhedores”, destacou a secretaria, em comunicado.

A coleta de inservíveis faz parte de uma política municipal integrada de gestão de resíduos, que busca não só a limpeza pontual, mas também a conscientização ambiental e a prevenção de problemas sanitários. A prefeitura incentiva que a população aproveite os cronogramas divulgados para realizar o descarte adequado de móveis velhos, eletrodomésticos inutilizáveis, restos de construção civil e outros materiais de grande porte.

Com ações como essa, a gestão municipal busca aliar cuidado ambiental, saúde pública e promoção do turismo sustentável, reforçando o compromisso com uma Aquidauana mais limpa e organizada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Base do CRA é campeã invicta em Festival de futebol Society

Aquidauana

Aquidauana é sede de Encontro de Apicultores do MS

Aquidauana

Defensoria pede anulação de eleição na Furna dos Baianos

Além da eleição também foi solicitada a anulação de mudanças estatutárias da comunidade quilombola de Aquidauana

Segurança

Operação Boas Festas 2025 será lançada amanhã em Aquidauana

Publicidade

Segurança

Aquidauana conhece oficialmente novo coordenador da Defesa Civil

ÚLTIMAS

Mercado de trabalho

MS supera marca de 16,9 mil novos empregos criados nos últimos 12 meses

O desempenho mensal foi impulsionado pelos setores de comércio, construção e indústria

Educação

Bonito recebe novo ônibus do programa Caminho da Escola

O prefeito Josmail Rodrigues ressaltou a importância da articulação entre os entes governamentais para a concretização de investimentos na área

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo