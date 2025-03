Aquidauana intensifica serviÃ§os de limpeza e manutenÃ§Ã£o em Ã¡reas urbanas e rurais

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur), segue com um cronograma contínuo de limpeza e manutenção em diversas regiões do município, incluindo áreas rurais e distritos.



Na última semana, atendendo às solicitações da população, as equipes da prefeitura realizaram limpeza e manutenção das ruas no Distrito de Cipolândia, garantindo um ambiente mais seguro e bem cuidado para os moradores.



Além disso, no Assentamento Indaiá, localizado na região da Figueira, os trabalhos foram concluídos, melhorando as condições de tráfego, especialmente nos trechos utilizados pelo transporte escolar. Essa iniciativa busca oferecer mais segurança e comodidade para os estudantes e moradores que dependem diariamente dessas vias.



As estradas vicinais dessa região também são fundamentais para o escoamento da produção da agricultura familiar e das fazendas locais, tornando os serviços de manutenção essenciais para a economia e a mobilidade da população.



Ainda nesta semana, conforme as condições climáticas permitirem, a equipe da Semsur dará início aos serviços de manutenção no Distrito de Taunay e em suas aldeias, ampliando o atendimento para mais comunidades.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!