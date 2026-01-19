Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026

Infraestrutura

Aquidauana intensifica serviços de tapa-buracos com as chuvas de verão

A manutenção das vias é destacada pela prefeitura como uma medida fundamental para garantir a segurança no trânsito

Da redação

Publicado em 19/01/2026

O objetivo é promover mais qualidade de vida para os cidadãos através de uma infraestrutura urbana em melhores condições / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana está intensificando os serviços de manutenção corretiva e preventiva das vias urbanas, conhecidos popularmente como "tapa-buracos". A ação se torna prioritária neste período do ano, marcado pelo aumento e intensificação das chuvas, que aceleram a deterioração do pavimento e podem causar acidentes e danos aos veículos.

Os trabalhos estão sendo executados pela equipe do Artefatos, vinculada à Secretaria Municipal de Administração. O foco é a recuperação das ruas mais afetadas, visando melhorar as condições de tráfego e minimizar os transtornos causados à população. A administração municipal segue um cronograma que prioriza os trechos com maior número de solicitações e de maior fluxo de veículos.

A manutenção das vias é destacada pela prefeitura como uma medida fundamental para garantir a segurança no trânsito. A iniciativa beneficia diretamente motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, proporcionando maior fluidez e redução de riscos. O objetivo é promover mais qualidade de vida para os cidadãos através de uma infraestrutura urbana em melhores condições.

A Prefeitura de Aquidauana reforça o pedido de compreensão da comunidade durante a execução dos serviços, que podem causar pequenos desvios ou lentidão localizada. A gestão municipal ressalta que a intervenção rápida nas vias danificadas é uma medida necessária e contínua, especialmente durante a estação chuvosa, para evitar prejuízos maiores e garantir a segurança pública.

