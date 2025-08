Aquidauana investe em capacitação técnica para melhorar licenciamento ambiental

SEMA / IMASUL

A formação faz parte do Termo de Cooperação Técnica nº 01/2025 firmado entre o município e o instituto estadual, e foi intitulada “Capacitação estratégica para o desenvolvimento sustentável”. O treinamento abordou temas essenciais para o licenciamento ambiental, como infraestrutura rural e urbana, atividades agropastoris e industriais, turismo em áreas naturais, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, além do uso e conservação de recursos florestais e hídricos.

Com o objetivo de fortalecer a gestão ambiental e tornar mais eficientes os processos de licenciamento, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participou de uma capacitação técnica promovida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), na última sexta-feira, 1º de agosto.

As aulas foram ministradas por equipes técnicas do IMASUL, das gerências de Licenciamento Ambiental (GLA), Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Recursos Hídricos (GRH), com destaque para assuntos como abertura de estradas rurais, drenagem urbana e licenciamento de empreendimentos turísticos, como pousadas e balneários.

Além do secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, participaram os servidores Laise Escobar Alves Kalisch (engenheira ambiental), Bruno Paiva (engenheiro florestal), Wanderley dos Santos Mariano (agrônomo) e Hewerton Lima (motorista).

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores e o aprimoramento técnico contínuo, resultando em processos mais ágeis, transparentes e juridicamente seguros. Segundo a Prefeitura, uma equipe capacitada garante que os empreendimentos e atividades no município estejam em conformidade com a legislação ambiental.

“A qualificação da nossa equipe é um passo fundamental para que possamos oferecer um serviço mais eficiente e seguro à população. A Secretaria exige atuação técnica, responsável e alinhada com a legislação. Com essa formação, estamos mais preparados para enfrentar os desafios e contribuir com o desenvolvimento sustentável de Aquidauana”, destacou o secretário Humberto Torres.

