18 de Setembro de 2025 • 16:06

Saúde

Aquidauana investe em teledermatologia e vai implantar serviço de telediagnóstico

Município adquire cinco aparelhos de dermatoscopia e capacita profissionais de saúde para ampliar atendimento

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 14:01

AGECOM

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana promoveu, nesta quinta-feira (18), uma capacitação em teledermatologia para médicos, enfermeiros e agentes de saúde da rede municipal. O treinamento, realizado na Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Estevão, integra o programa estadual de telesaúde, em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado.

A formação incluiu parte teórica e prática, abordando a identificação de dermatopatias e o uso da plataforma digital que conecta os profissionais de Aquidauana a médicos dermatologistas em Santa Catarina. O sistema permite que as imagens de lesões de pele sejam analisadas por especialistas, que emitem laudos em até 72 horas, agilizando o atendimento sem a necessidade de deslocamento do paciente.

“O objetivo é otimizar o atendimento, garantindo que o médico local acompanhe o paciente em sua unidade de referência”, explicou Rosangela Rodrigues Dobble, coordenadora estadual de Telemedicina e Telesaúde.

Para implantar o serviço, o município investiu na aquisição de cinco aparelhos de dermatoscopia e um celular com câmera e plataforma de processamento, totalizando R$ 40 mil. O investimento foi destacado pela Secretaria Estadual de Saúde, já que a maioria dos municípios adquire apenas um equipamento.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, a meta é ampliar o alcance do serviço, reduzir filas e garantir mais resolutividade: “Com a aquisição dos aparelhos e treinamento da equipe, buscamos ampliar a oferta de diagnósticos e otimizar consultas, oferecendo atendimento mais ágil e eficaz à população.”

Além da teledermatologia, o telesaúde estadual também contempla áreas como a teleoftalmologia, voltada para o diagnóstico de doenças oculares, e o TLCG, que acompanha pacientes crônicos em risco.

A estratégia local prevê a distribuição dos equipamentos em unidades específicas e a priorização de pacientes que aguardam atendimento dermatológico na rede municipal, com a meta de zerar a fila de espera.

