Aquidauana investe mais de R$ 2,3 milhões em obras de centro de alfabetização

Obra no bairro Nova Aquidauana contempla três novas salas, banheiros com chuveiros e área de circulação coberta
A nova estrutura beneficiará diretamente alunos e profissionais da educação / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana está ampliando o Centro Municipal de Alfabetização Emília Alves Nogueira, localizado no bairro Nova Aquidauana, com investimento próprio da Secretaria Municipal de Educação superior a R$ 2,3 milhões. A obra tem como objetivo garantir mais conforto, qualidade e espaço adequado para o aprendizado das crianças da rede municipal.
A ampliação contempla três novas salas de aula, banheiros masculino e feminino com chuveiros e uma área de circulação coberta. A nova estrutura beneficiará diretamente alunos e profissionais da educação, proporcionando um ambiente mais adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.
O prefeito Mauro do Atlântico visitou a obra e destacou a importância do investimento. “Estamos trabalhando para garantir mais qualidade, conforto e um ambiente adequado para o desenvolvimento das nossas crianças. Investir em educação é investir no futuro de Aquidauana”, afirmou.
A ampliação do centro de alfabetização reforça o compromisso da gestão municipal com a educação pública de qualidade e com a criação de mais oportunidades para as crianças aquidauanenses. A previsão é que as obras sejam concluídas ainda neste semestre, beneficiando alunos da região do Nova Aquidauana.
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