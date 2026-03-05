O prefeito Mauro do AtlÃ¢ntico destacou a importÃ¢ncia do diÃ¡logo com a comunidade e com as lideranÃ§as para o fortalecimento da educaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Investir na educação é investir no futuro. Com esse compromisso, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na tarde desta quinta-feira (5) a entrega de kits escolares, uniformes e a instalação de um parquinho na Escola Municipal Indígena Polo Feliciano Pio, localizada na Aldeia Ipegue. A iniciativa integra as ações de fortalecimento da educação nas comunidades indígenas do município e representa um investimento significativo com recursos próprios.

A Prefeitura de Aquidauana investiu cerca de R$ 2 milhões em recursos próprios para garantir uniformes e materiais escolares que irão atender aproximadamente 7 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino. A entrega de kits escolares e uniformes representa mais do que materiais para o dia a dia dos estudantes: é uma ação que fortalece o aprendizado, promove igualdade de oportunidades e contribui para o desenvolvimento da educação municipal.

Além disso, também com recursos próprios, foram aplicados aproximadamente R$ 425 mil para a instalação de parquinhos nas escolas indígenas, contemplando as seguintes unidades:

- Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias (Aldeia Limão Verde) e Núcleo Escolar Córrego Seco

- Escola General Rondon (Aldeia Bananal) e extensão na Aldeia Imbirussu

- Escola Marcolino Lili (Aldeia Lagoinha) e extensão Paulino de Moraes Fonseca

- Escola Feliciano Pio (Aldeia Ipegue) com extensão na Aldeia Colônia Nova

Participações e falas

Participaram da solenidade de entrega o prefeito Mauro do Atlântico, a secretária municipal de Educação e vereadora licenciada Wilsandra Beda, o vereador Fred Frank (representando a Câmara Municipal), a diretora da Escola Feliciano Pio, Elisangela Albuquerque de Lima, e diversas lideranças indígenas, incluindo o cacique da Aldeia Ipegue, Ademir Francisco (Dodó), o cacique da Aldeia Água Branca, Julison Farias, o cacique da Aldeia Colônia Nova, Oto Lara, o cacique da Aldeia Bananal, Célio Fialho, o cacique da Aldeia Imbirussu, Claudio Lipu, além do coordenador municipal indígena da Terra Taunay/Ipegue, Edvaldo Felix, e do coordenador pedagógico das escolas municipais indígenas e coordenador subnacional da Política Escolar Indígena Undine/MEC, professor Dr. Wanderley Dias Cardoso.

Durante a solenidade, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do diálogo com a comunidade e com as lideranças para o fortalecimento da educação.

“Hoje, estamos cumprindo com a nossa comunidade. Os materiais, os uniformes e os parquinhos são de fundamental importância para a melhoria da nossa educação e lazer dos alunos. Em breve, vamos poder anunciar também a reforma da Escola Municipal Indígena Marcolino Lili”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda, reforçou o compromisso da gestão com a qualidade do ensino em todas as regiões do município.

“Estamos trabalhando para que a nossa educação chegue com qualidade nas aldeias e em todas as unidades do município”, destacou.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Fred Frank também ressaltou a relevância do investimento realizado pelo poder público.

“Esse aporte para os alunos das escolas indígenas demonstra a visão do poder público em relação à educação e o cuidado com o futuro das nossas crianças”, disse o vereador.

Em suas falas, a diretora da escola, professora Elisangela Albuquerque de Lima, e o cacique Ademir Francisco (Dodó) afirmaram que a ação fortalece o ensino e a aprendizagem nas aldeias, além de reforçar o compromisso da administração municipal com uma educação cada vez mais forte em Aquidauana.

A iniciativa reafirma a importância de políticas públicas específicas para as comunidades indígenas, garantindo não apenas o acesso à educação, mas também infraestrutura adequada e materiais que promovam a igualdade de condições no processo de ensino-aprendizagem.

