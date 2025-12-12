Acessibilidade

12 de Dezembro de 2025

Educação

 Aquidauana investe R$ 3,2 milhões nas obras do novo CMEI no Bairro Alto

No ato de assinatura, estiveram presentes o deputado federal Dagoberto Nogueira, os vereadores Everton Romero, Nilson Pontim, Valter Neves e Genivaldo Montana

Da redação

Publicado em 12/12/2025 às 16:55

Atualizado em 12/12/2025 às 17:20

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do investimento na primeira infância / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu início oficial nesta sexta-feira (12) à construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Bairro Alto. O prefeito Mauro do Atlântico assinou a ordem de serviço para a obra, que será executada com recursos federais e contrapartida municipal, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 3,2 milhões.

A nova unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, ao lado do Shopping Barrakech, substituirá e ampliará a estrutura do atual CMEI Bezerra de Menezes, que já não atende à demanda por vagas na região. O projeto visa oferecer mais conforto, segurança e qualidade pedagógica para as crianças e famílias atendidas pela rede municipal.

No ato de assinatura, estiveram presentes o deputado federal Dagoberto Nogueira, os vereadores Everton Romero, Nilson Pontim, Valter Neves e Genivaldo Montana, além da equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), secretários municipais, alunos e servidores do CMEI Bezerra de Menezes.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do investimento na primeira infância. “Investir na educação infantil é investir no futuro. Esse novo CMEI vai garantir mais vagas, mais qualidade e um espaço moderno para nossas crianças aprenderem e se desenvolverem. É uma conquista para toda Aquidauana e para as famílias”, afirmou.

Os recursos para a obra são provenientes do Ministério da Educação, por meio de emenda parlamentar do deputado Dagoberto Nogueira, com contrapartida municipal de mais de R$ 32 mil. A construção do novo CMEI representa uma etapa fundamental na ampliação da educação infantil no município, reforçando a política de expansão da rede pública com foco na qualidade do atendimento e no desenvolvimento integral das crianças.

