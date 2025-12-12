 Aquidauana investe R$ 3,2 milhões nas obras do novo CMEI no Bairro Alto

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do investimento na primeira infância / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu início oficial nesta sexta-feira (12) à construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Bairro Alto. O prefeito Mauro do Atlântico assinou a ordem de serviço para a obra, que será executada com recursos federais e contrapartida municipal, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 3,2 milhões.

A nova unidade, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, ao lado do Shopping Barrakech, substituirá e ampliará a estrutura do atual CMEI Bezerra de Menezes, que já não atende à demanda por vagas na região. O projeto visa oferecer mais conforto, segurança e qualidade pedagógica para as crianças e famílias atendidas pela rede municipal.

No ato de assinatura, estiveram presentes o deputado federal Dagoberto Nogueira, os vereadores Everton Romero, Nilson Pontim, Valter Neves e Genivaldo Montana, além da equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), secretários municipais, alunos e servidores do CMEI Bezerra de Menezes.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do investimento na primeira infância. “Investir na educação infantil é investir no futuro. Esse novo CMEI vai garantir mais vagas, mais qualidade e um espaço moderno para nossas crianças aprenderem e se desenvolverem. É uma conquista para toda Aquidauana e para as famílias”, afirmou.

Os recursos para a obra são provenientes do Ministério da Educação, por meio de emenda parlamentar do deputado Dagoberto Nogueira, com contrapartida municipal de mais de R$ 32 mil. A construção do novo CMEI representa uma etapa fundamental na ampliação da educação infantil no município, reforçando a política de expansão da rede pública com foco na qualidade do atendimento e no desenvolvimento integral das crianças.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!