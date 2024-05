Aquidauana já imunizou mais de 8 mil pessoas contra gripe

Vacinação contra a gripe / Divulgação

Aquidauana já imunizou 8.171 pessoas contra a gripe. Os dados foram repassados com exclusividade ao jornal O Pantaneiro pela Secretaria Municipal de Saúde.



Contudo, embora o número pareça grande, a cidade ainda está longe de atingir a sua meta vacinal que é de imunizar 90% dos grupos prioritários, ou seja, gestantes, puérpera, idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menor de 6 anos e indígenas aldeados e não aldeados, informou a coordenadora municipal de imunização, Laura Dias Pedroso Sims.



“Entre os grupos prioritários, hoje nossas estatísticas apontam que 33,37% já foram imunizados. Vale lembrar que, a Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra o vírus influenza”, lembra a coordenadora.



Além disso, Laura reforça que este ano, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde, a campanha de vacinação teve um início precoce e o imunizante é recomendado a toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade.



Vacinação aberta



Vale lembrar que, segundo a secretária municipal de saúde, Patrícia Panachuki, atualmente Aquidauana está com vacinação aberta para todos os públicos e não apenas os prioritários. A vacinação pode ser realizada em todos os postos de saúde do município.



A ampliação do público alvo segue recomendação do Governo do Estado.



A coordenadora de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Paula Goldfinger, explica que o objetivo da 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é reduzir as complicações, internações e ainda a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus Influenza na população.



A campanha visa aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e diminuir a circulação dos vírus. “O aumento de pessoas imunizadas contribui para menor circulação dos vírus e evita sobrecarga nos serviços de saúde. Precisamos aumentar a cobertura vacinal independente de grupos. Estamos com aumento de pessoas hospitalizadas e óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e Influenza, doenças causadas por vírus respiratórios”, afirma Goldfinger.



A adesão dos grupos prioritários é baixa no Estado. Até o momento foram aplicadas 184.749 doses, o que representa 17,41% da cobertura dos grupos elencados como prioritários (Dados contidos na RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde até o dia 30/04/2024).



A ampliação da oferta da vacina para a população geral também ocorre como forma de medida preventiva para abrandar sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças, contribuindo na redução da demanda por atendimentos ambulatoriais e internações durante o período do outono e inverno no Brasil.



Confira aqui os locais de vacinação:



ESF CAMISÃO

Endereço: R. 1, s/nº - Distrito de Camisão

Cep: 79202-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1473



ESF PIRAPUTANGA

Endereço: R. 13 de junho, s/nº - Distrito de Piraputanga

Cep: 79204-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1473



ESF CÂNDIDO PINHEIRO

Endereço: R. Duque de Caxias, s/nº - Bairro Alto

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-3704



ESF CIPOLÂNDIA

Endereço: R. João Vitor Nascimento, s/nº - Distrito de Cipolândia

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1473



ESF ASSENTAMENTO INDAIÁ III

Endereço: Assentamento Indaiá III - Centro

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1473



ESF CLÁUDIO FERNANDO STELA

Endereço: R. Carlos Ferreira Bandeira, s/nº - Ovídio Costa 3

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-7651



ESF GUANANDY

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, s/nº - Guanandy

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-4566



ESF ISAURA BAES

Endereço: R. 10, Qd. 59, lote 09 – Nova Aquidauana

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-1385



ESF JOÃO ANDRÉ MADSEN

Endereço: R. Estevão Alves Corrêa, s/nº - Cidade Nova

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1555



ESF JOÃO JORGE CARNEIRO

Endereço: R. Duque de Caxias, s/nº - Bairro Alto

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-3704



ESF JOSÉ VÓRIA

Endereço: R. Carlos Ferreira Bandeira, s/nº - Ovídio Costa 3

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-7651



ESF MORRINHO

Endereço: Estrada 03 Barras

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1473



ESF MODESTO PEREIRA

Endereço: R. Estevão Alves Corrêa, s/nº - Distrito de Taunay

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1473



ESF NOVA AQUIDAUANA

Endereço: R. Timóteo Proença, s/nº - Nova Aquidauana

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-4596



ESF FÁBIO DUTRA

Endereço: R. Ovídeo Costa, s/nº - Vila Pinheiro

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-5254



ESF ELCÍRIA RITA

Endereço: R. Miguel Lanzelotti, s/nº - São Francisco

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-5378



ESF SÃO PEDRO

Endereço: R. 1, s/nº esquina com a R. Cláudio F. Stela – São Pedro

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-1234



ESF VILA TRINDADE

Endereço: R. Francisco Vieira Coutinho, nº 36 – Vila Trindade

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-6916



ESF TIAGO BOGADO

Endereço: R. Estevão Alves Corrêa, s/nº - Cidade Nova

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3240-1400 ramal 1555



ESF DRª. CÉLIA VAZ

Endereço: R. Projetada 2, Qd. 12 – Jardim Aeroporto

Cep: 79200-000 Aquidauana/MS

Horário de funcionamento: 07h às 11h e 13h às 17h

Contato: (67) 3241-5254