Aquidauana já vacinou mais de 1 mil contra dengue

Vacina contra a dengue / Divulgação

Aquidauana vacinou 1.189 pessoas contra a dengue. A informação foi divulgada com exclusividade ao jornal O Pantaneiro pela Secretaria Municipal de Saúde.



O número, inclusive, é quase próximo do total de imunizantes que o município recebeu do Governo do Estado (1.460). A previsão é de que a cidade receba mais doses da vacina em maio.



No momento, segundo a secretaria, a vacinação é direcionada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O público alvo foi preconizado pelo Ministério da Saúde.



“É fundamental o alcance de elevadas coberturas vacinais na população alvo, portanto o Programa Nacional de Imunização definiu a meta de 90% para o esquema completo de vacinação contra a dengue”, destacou a secretária Patricia Panachuki.



Guerra



A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode progredir para quadros graves e não existe, até o momento, um medicamento específico para tratamento.



“A vacinação reduz o risco de infecção, hospitalização e morbimortalidade pela doença, haja vista que a vacina (QDenga) é segura e eficaz contra os quatro sorotipos virais da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), sendo necessário a imunização com segunda dose da imunobiológica com intervalo de 3 meses da primeira para a segunda”, afirma.



Vale lembrar que, a vacina não é solução única, ela ajuda a amenizar o agravamento dos sintomas, portanto eliminar água parada e manter o quintal limpo continuam sendo os cuidados diários essenciais.



Serviço



A vacina contra a dengue está disponível em todos os ESF’s de Aquidauana, que atendem das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.



Pais, mães ou responsáveis legais devem acompanhar o(a) filho(a) no ato da vacinação e levar a carteirinha de vacin