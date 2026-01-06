Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026

Luto

Aquidauana lamenta morte de Nilce Yolanda Andrade Quelho

Detalhes sobre velório e enterro ainda não foram definidos pela família

Da redação

Publicado em 06/01/2024

Arquivo Pessoal

A cidade de Aquidauana e toda a região do Pantanal recebem com profundo pesar a notícia do falecimento de Nilce Yolanda Andrade Quelho, que aconteceu nesta terça-feira (6). A família divulgou um comunicado oficial lamentando a perda e agradecendo as manifestações de solidariedade neste momento difícil, informando ainda que os detalhes da cerimônia fúnebre serão divulgados oportunamente.

Nilce era uma presença marcante na comunidade, reconhecida por inspirar pessoas ao seu redor. Recentemente, ela foi celebrada em uma reportagem que destacou sua trajetória de vida e a alegria de sua família ao comemorar mais um ano de vida ao seu lado. A publicação ressalta seu papel afetivo e inspirador junto a entes queridos e vizinhos, características que a tornaram querida em Aquidauana e região.

O comunicado familiar reforça o sentimento de saudade e reconhecimento pela vida de Nilce, e a expectativa de que amigos e conhecidos possam prestar suas homenagens assim que forem definidos os detalhes sobre velório e despedida. A comunidade pantaneira, que a conhecia por sua coragem e generosidade, lamenta a perda de uma figura tão especial.

