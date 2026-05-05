Aquidauana lança ação especial de saúde para trabalhadores do comércio na Estação Ferroviária

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Em alusão ao Mês do Trabalhador, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove entre os dias 4 e 29 de maio uma ação especial voltada aos trabalhadores do comércio local. A iniciativa oferece atendimentos e orientações para cuidar da saúde de quem movimenta a economia da cidade.

Os serviços serão realizados na Estação Ferroviária, no horário das 17h às 21h. Entre os atendimentos disponíveis estão:

- Atendimento odontológico na Unidade Móvel

- Encaminhamentos, quando necessário

- Orientações em parceria com a Vigilância do Trabalhador

A ação terá capacidade limitada: serão atendidos até oito pacientes por dia, por ordem de chegada. A recomendação é que os interessados cheguem cedo para garantir o atendimento.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos trabalhadores, oferecendo acesso à saúde em horário alternativo, compatível com a jornada de trabalho do comércio. A Prefeitura convida todos os trabalhadores da área comercial a aproveitar essa oportunidade e cuidar da saúde.

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