10 de Dezembro de 2025 • 22:54

Ação educativa

Aquidauana lança campanha de fim de ano contra álcool ao volante

Com o lema "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante", a atividade quer sensibilizar os condutores

Da redação

Publicado em 10/12/2025 às 18:50

A campanha do Demutran e Detran não tem caráter punitivo, mas sim educativo / Arquivo/Prefeitura de Aquidauana

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Aquidauana convida a imprensa e a população para o lançamento oficial da campanha educativa de final de ano "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante". O evento acontecerá na próxima sexta-feira, 12 de dezembro, às 9h30, no Gabinete do Paço Municipal.

A iniciativa, realizada em parceria com o Detran-MS, tem como objetivo conscientizar motoristas e a comunidade sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, especialmente durante o período de festas de fim de ano, quando tradicionalmente ocorre um aumento no fluxo veicular e nas celebrações.

Com o slogan "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante", a campanha busca promover um comportamento mais responsável no trânsito, reforçando que a melhor forma de celebrar a vida é preservando-a. A ação educativa integra os esforços da Prefeitura de Aquidauana para reduzir acidentes e garantir mais segurança nas vias do município.

A presença de representantes da sociedade civil, entidades, imprensa e formadores de opinião é considerada fundamental para ampliar o alcance da mensagem. O Demutran ressalta que a campanha não tem caráter punitivo, mas sim educativo, visando à construção de uma cultura de paz no trânsito.

O evento marcará o início de uma série de ações de conscientização que serão desenvolvidas ao longo de dezembro e janeiro em diversos pontos da cidade.

