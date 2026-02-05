Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento em parceria com Sebrae e governo de MS

Construído a partir de escutas com diversos setores da sociedade, o PDM reúne projetos que articulam educação, tecnologia, infraestrutura e qualificação profissional
Entre as ações previstas estão o estímulo ao empreendedorismo nas escolas, a ampliação do acesso à inovação e o fortalecimento das cadeias produtivas locais / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o Sebrae/MS e o Governo do Estado, lançou oficialmente nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, o Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O evento ocorreu na Câmara Municipal e reuniu autoridades, representantes da sociedade civil, empresários, instituições de ensino e forças de segurança, marcando o início de uma estratégia integrada para o futuro da cidade, inserida no programa Cidade Empreendedora.
O plano tem como principais objetivos planejar o crescimento ordenado da cidade, impulsionar setores como o turismo e o comércio, e gerar emprego e renda. A localização estratégica de Aquidauana, como um ponto de conexão da Rota Bioceânica, é vista como um fator-chave para atrair novos investimentos e circular produtos internacionais, consolidando o município como um território atrativo e dinâmico.
Durante o lançamento, o secretário municipal de Gestão Estratégica e coordenador local do programa, Alexandre Périco, destacou que o PDM é uma construção coletiva e democrática, fruto do diálogo com toda a sociedade civil. Já o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou que o plano representa um novo modelo de gestão, focado em planejamento de curto, médio e longo prazo para garantir crescimento ordenado e preparar a cidade para as oportunidades futuras.
O diretor superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, enfatizou o protagonismo da comunidade e a dedicação do poder público na elaboração do plano, reafirmando o apoio da instituição no processo. Representando o Governo do Estado, o analista Vagner Alexandre Teixeira, da Semadesc, apontou o alinhamento do município com as estratégias estaduais de bioeconomia e inovação, citando ainda os investimentos previstos em infraestrutura viária para a região.
Construído a partir de escutas com diversos setores da sociedade, o PDM reúne projetos que articulam educação, tecnologia, infraestrutura e qualificação profissional. Entre as ações previstas estão o estímulo ao empreendedorismo nas escolas, a ampliação do acesso à inovação e o fortalecimento das cadeias produtivas locais. O plano também prevê melhorias estruturais em pavimentação, drenagem, saneamento e mobilidade urbana, além da atualização do Plano Diretor municipal.
O evento foi finalizado com uma apresentação da ex-prefeita de Monteiro Lobato (SP) e mentora do Sebrae, Daniela de Cássia Santos Brito, que compartilhou experiências de gestão baseadas em planejamento e parcerias que resultaram em progresso econômico e social para sua cidade.
