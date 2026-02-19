Acessibilidade

19 de Fevereiro de 2026 • 18:18

Saúde

Aquidauana lança programa de entrega domiciliar de medicamentos

A iniciativa prevê a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo da Relação Municipal de Medicamentos a pacientes hipertensos e não insulino-dependentes

Da redação

Publicado em 19/02/2026 às 14:49

Atualizado em 19/02/2026 às 14:52

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, lançou nesta quinta-feira (19) o programa “Dose Certa em Casa”. A iniciativa prevê a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo da Relação Municipal de Medicamentos a pacientes hipertensos e não insulino-dependentes.

O programa será executado em parceria com os Correios e começa como projeto piloto no município. Nesta primeira etapa, serão atendidos pacientes vinculados à Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Bairro Guanandy.

O lançamento ocorreu durante as atividades do programa Hiperdia e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Nilson Pontim, Ana Saravy, Sargento Cruz e Renato Bossay, além dos secretários Sandra Calonga (Saúde e Saneamento), Rosy Ribeiro (Agecom) e Anderson Meireles (Chefe de Gabinete).

Coordenado pela Farmácia Municipal, o programa foi elaborado pela farmacêutica Paula Gomes Trindade. A proposta é reduzir casos de descontinuidade no Hiperdia, reforçar o acompanhamento farmacêutico e contribuir para o controle da hipertensão e do diabetes, com foco na prevenção de complicações e internações associadas à baixa adesão ao tratamento.

Segundo Paula Gomes Trindade, o acompanhamento inclui orientações sobre o uso correto dos medicamentos, possíveis efeitos adversos e a importância da continuidade do tratamento, em conjunto com o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde.

De acordo com o prefeito Mauro do Atlântico, o programa amplia a assistência farmacêutica oferecida pelo município e busca evitar a interrupção do tratamento por dificuldades de acesso aos medicamentos.

Nesta fase inicial, não serão enviados pelos Correios medicamentos controlados nem insulina. A administração municipal informou que estuda a viabilidade e a segurança para ampliar gradualmente a distribuição domiciliar a outros tipos de medicamentos.

O mapeamento e a seleção dos pacientes são realizados pela equipe de saúde, com apoio dos Agentes Comunitários, que também poderão elaborar relatórios sobre adesão ao tratamento, disponibilidade de medicamentos, reações adversas e eventuais interrupções no uso.

O programa é destinado, neste primeiro momento, a pacientes com necessidades específicas, priorizando participantes do Hiperdia, idosos acima de 60 anos, não insulino-dependentes, acamados, cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção ou com histórico de baixa adesão medicamentosa.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, afirmou que a iniciativa está alinhada às ações da Atenção Primária e ao acompanhamento dos indicadores de hipertensão e diabetes no município.

Durante o evento de lançamento, os vereadores presentes utilizaram a palavra para manifestar apoio à iniciativa e ao fortalecimento de ações voltadas à prevenção e ao acompanhamento contínuo na área da saúde.

Como participar

Os pacientes interessados em receber os medicamentos em casa podem realizar pré-cadastro com o agente comunitário de saúde, que fará visitas para orientar a população sobre o programa. Também é possível procurar a Farmácia Municipal, localizada na Rua Giovani Toscano Brito, no bairro Santa Terezinha, ao lado do SAMU, das 6h às 18h.

Para o pré-cadastro, é necessário apresentar CPF, cartão SUS, comprovante de residência em Aquidauana (conta de água ou energia), atualização cadastral no sistema municipal e receita médica válida por três meses.

