Aquidauana lança programa para preparar empreendedores rumo ao Pantanal Tech 2026

O programa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento econômico sustentável / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, no Centro de Treinamento Empresarial, na Estação Ferroviária, o lançamento do Programa de Desenvolvimento e Participação de Agentes Criativos em Eventos Regionais. A iniciativa reuniu empreendedores criativos de Aquidauana, Miranda e Terenos com o objetivo de preparar os participantes para a 3ª edição do Pantanal Tech 2026, o maior encontro de inovação, tecnologia e produção sustentável do Pantanal.

Durante o encontro, foram abordados temas como oportunidades de mercado, posicionamento de produtos e serviços, curadoria e fortalecimento dos negócios criativos. A capacitação visa qualificar os agentes criativos para que possam aproveitar as oportunidades geradas pelo evento, que acontece de 3 a 7 de julho em Aquidauana.

Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico, a superintendente estadual de Economia Criativa, Luciana Azambuja, o gerente da UEMS/Aquidauana, Tiago Pasquetti, além de secretários municipais, representantes do Sebrae/MS e lideranças de Miranda e Terenos.

O programa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento econômico sustentável, a valorização da cultura local e a inserção de pequenos empreendedores em grandes eventos regionais. A expectativa é que os agentes criativos capacitados possam expor e comercializar seus produtos durante o Pantanal Tech, ampliando sua rede de contatos e gerando novas oportunidades de negócio.

As inscrições para o programa de capacitação continuam abertas e podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Mais informações sobre o Pantanal Tech 2026 estão disponíveis no site oficial: pantanaltechms.com.br.

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