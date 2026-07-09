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Saúde

Aquidauana lança projeto para prevenir amputações em pacientes com diabetes

Iniciativa da Sesau deve beneficiar cerca de 4 mil pessoas com acompanhamento especializado e ações de prevenção ao pé diabético

Rhobson Tavares Lima - Jornalista

Publicado em 09/07/2026 às 10:00

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Projeto busca identificar precocemente alterações nos pés de pacientes diabéticos / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

Aquidauana iniciou um novo projeto voltado à prevenção de complicações causadas pelo diabetes. Batizada de "Passos Pela Vida – Cuidar Hoje para Evitar Amputações Amanhã", a iniciativa da prefeitura, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), busca identificar precocemente alterações nos pés de pacientes diabéticos, ampliar as ações de prevenção e reduzir o risco de feridas, infecções e amputações.

A expectativa é atender aproximadamente 4 mil pacientes cadastrados na rede municipal de saúde. Nesta primeira etapa, os atendimentos estão concentrados nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) Nova Aquidauana, Izaura Baes, João André Madsen, Tiago Bogada e Vila Trindade. Posteriormente, o projeto será expandido para as demais unidades do município.

Idealizada pelas enfermeiras Andreia Cezar de Oliveira de Paula, Renata Aparecida Pereira Dantas e Jamili Farias Pimentel, a iniciativa prevê uma avaliação detalhada dos pés dos pacientes, permitindo a identificação precoce de alterações que podem evoluir para lesões mais graves.

Aquidauana lança projeto para prevenir amputações em pacientes com diabetes4

Durante as consultas, são realizados exames específicos, entre eles o teste com monofilamento, utilizado para verificar a perda de sensibilidade provocada pelo diabetes, além da avaliação da circulação sanguínea com o aparelho Doppler. A equipe também analisa a presença de calosidades, rachaduras e outras alterações que aumentam o risco de complicações.

Além dos exames, os pacientes recebem orientações sobre higiene, hidratação da pele, escolha adequada de calçados e outros cuidados diários considerados fundamentais para evitar lesões e preservar a qualidade de vida.

Aquidauana lança projeto para prevenir amputações em pacientes com diabetes2

Como parte do projeto, a Sesau disponibilizou, inicialmente, 50 unidades de loção hidratante manipulada, desenvolvida especialmente para pessoas com diabetes. Neste primeiro momento, o produto será destinado aos pacientes que apresentarem maior necessidade, de acordo com a avaliação da equipe de enfermagem.

Os pacientes que já apresentam feridas terão acompanhamento específico, incluindo tratamento com curativos especiais e, quando necessário, encaminhamento para atendimento especializado.

Aquidauana lança projeto para prevenir amputações em pacientes com diabetes3

O projeto também prevê a realização de atividades educativas voltadas ao autocuidado, reforçando a importância da prevenção e do acompanhamento contínuo das pessoas que convivem com a doença.

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*Fotos: Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

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