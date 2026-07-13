Aquidauana lança projeto para revitalizar praças com apoio da iniciativa privada

Lançamento do projeto reuniu empresários, autoridades, secretários municipais, representantes de entidades e profissionais da imprensa / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana lançou oficialmente o projeto "Adote Nossa Praça", iniciativa que busca aproximar o poder público, a iniciativa privada e a comunidade na preservação, manutenção e revitalização de praças, canteiros centrais e rotatórias do município.

O lançamento ocorreu na Getec (Gerência de Tecnologia e Estação Ferroviária), na última sexta-feira (10), e reuniu empresários, autoridades, secretários municipais, representantes de entidades e profissionais da imprensa. Durante o evento, foram apresentados os objetivos do programa, o funcionamento das parcerias, as contrapartidas institucionais oferecidas aos participantes e os espaços públicos disponíveis para adoção.

Na abertura, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou que a proposta busca ampliar a participação da iniciativa privada na conservação dos espaços urbanos.

"O poder público tem feito sua parte, mas acreditamos que, quando a iniciativa privada caminha ao lado da prefeitura, conseguimos ampliar resultados e fortalecer o sentimento de pertencimento da população. Nossa expectativa é que os empresários de Aquidauana abracem esse projeto e se tornem parceiros na construção de uma cidade ainda mais bem cuidada, valorizando os espaços públicos que são de todos nós", afirmou.

O presidente da Acea (Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana), Geraldo Ferreira, participou do lançamento e ressaltou a importância da parceria entre o setor público e o empresarial para fortalecer o comércio, valorizar os espaços públicos e tornar a cidade mais atrativa para novos investimentos. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana, Zeoni Candido Martins, também esteve presente e manifestou apoio à iniciativa.

A apresentação técnica do projeto foi conduzida pelo secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, que detalhou os critérios de participação e os benefícios destinados às empresas parceiras. A diretora de Comunicação da Prefeitura, Rosy Ribeiro, explicou as ações de divulgação institucional previstas para dar visibilidade aos participantes por meio das redes sociais, do site oficial e de outros materiais de comunicação. Na sequência, o secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Cacho, apresentou os projetos de revitalização e os locais contemplados na primeira etapa do programa.

Entre os espaços disponíveis para obras de revitalização estão a praça e os canteiros da avenida principal de Piraputanga, além dos canteiros centrais da Avenida Pantaneta. Já para o patrocínio dos serviços de manutenção, poderão ser adotadas a Praça Afonso Pena (Estudantes), Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Igreja Matriz), Praça Francisco Romualdo de Paula (Bairro Santa Terezinha), Praça da Santa Terezinha (Resenha) e Praça Enrique Ramon Rivarola Garcia (Vila Icaraí).

Ao término do evento, a equipe técnica da prefeitura permaneceu à disposição dos empresários para esclarecer dúvidas, apresentar os espaços disponíveis, agendar visitas técnicas e orientar sobre os procedimentos necessários para formalização das parcerias.

Segundo a administração municipal, o projeto Adote Nossa Praça tem como objetivo incentivar a participação da iniciativa privada na conservação dos espaços públicos, contribuindo para uma cidade mais organizada, sustentável e acolhedora para moradores e visitantes.

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes