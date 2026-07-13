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Aquidauana lança projeto para revitalizar praças com apoio da iniciativa privada

Programa prevê parcerias para revitalização e manutenção de praças, canteiros e rotatórias do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 10:05

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Lançamento do projeto reuniu empresários, autoridades, secretários municipais, representantes de entidades e profissionais da imprensa / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana lançou oficialmente o projeto "Adote Nossa Praça", iniciativa que busca aproximar o poder público, a iniciativa privada e a comunidade na preservação, manutenção e revitalização de praças, canteiros centrais e rotatórias do município.

O lançamento ocorreu na Getec (Gerência de Tecnologia e Estação Ferroviária), na última sexta-feira (10), e reuniu empresários, autoridades, secretários municipais, representantes de entidades e profissionais da imprensa. Durante o evento, foram apresentados os objetivos do programa, o funcionamento das parcerias, as contrapartidas institucionais oferecidas aos participantes e os espaços públicos disponíveis para adoção.

Na abertura, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou que a proposta busca ampliar a participação da iniciativa privada na conservação dos espaços urbanos.

"O poder público tem feito sua parte, mas acreditamos que, quando a iniciativa privada caminha ao lado da prefeitura, conseguimos ampliar resultados e fortalecer o sentimento de pertencimento da população. Nossa expectativa é que os empresários de Aquidauana abracem esse projeto e se tornem parceiros na construção de uma cidade ainda mais bem cuidada, valorizando os espaços públicos que são de todos nós", afirmou.

Aquidauana lança projeto para revitalizar praças com apoio da iniciativa privada3

O presidente da Acea (Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana), Geraldo Ferreira, participou do lançamento e ressaltou a importância da parceria entre o setor público e o empresarial para fortalecer o comércio, valorizar os espaços públicos e tornar a cidade mais atrativa para novos investimentos. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana, Zeoni Candido Martins, também esteve presente e manifestou apoio à iniciativa.

A apresentação técnica do projeto foi conduzida pelo secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, que detalhou os critérios de participação e os benefícios destinados às empresas parceiras. A diretora de Comunicação da Prefeitura, Rosy Ribeiro, explicou as ações de divulgação institucional previstas para dar visibilidade aos participantes por meio das redes sociais, do site oficial e de outros materiais de comunicação. Na sequência, o secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Robert Cacho, apresentou os projetos de revitalização e os locais contemplados na primeira etapa do programa.

Aquidauana lança projeto para revitalizar praças com apoio da iniciativa privada4

Entre os espaços disponíveis para obras de revitalização estão a praça e os canteiros da avenida principal de Piraputanga, além dos canteiros centrais da Avenida Pantaneta. Já para o patrocínio dos serviços de manutenção, poderão ser adotadas a Praça Afonso Pena (Estudantes), Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Igreja Matriz), Praça Francisco Romualdo de Paula (Bairro Santa Terezinha), Praça da Santa Terezinha (Resenha) e Praça Enrique Ramon Rivarola Garcia (Vila Icaraí).

Ao término do evento, a equipe técnica da prefeitura permaneceu à disposição dos empresários para esclarecer dúvidas, apresentar os espaços disponíveis, agendar visitas técnicas e orientar sobre os procedimentos necessários para formalização das parcerias.

Aquidauana lança projeto para revitalizar praças com apoio da iniciativa privada2

Segundo a administração municipal, o projeto Adote Nossa Praça tem como objetivo incentivar a participação da iniciativa privada na conservação dos espaços públicos, contribuindo para uma cidade mais organizada, sustentável e acolhedora para moradores e visitantes.

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes

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