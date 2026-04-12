Aquidauana lança Rota de Inovação e Conselho Municipal

Inovaqui

Na manhã deste sábado (11), Aquidauana deu um passo significativo no fortalecimento do ecossistema local de ciência, tecnologia e inovação com o lançamento oficial da Rota de Inovação e do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa reuniu instituições, lideranças e parceiros estratégicos em uma programação marcada por trocas de experiências e apresentação de projetos que já vêm sendo desenvolvidos no município.

A agenda começou com a visita piloto da Rota de Inovação, que recebeu representantes do Maringá Tech em uma imersão pelo território. A proposta foi apresentar, na prática, o potencial de Aquidauana na área de inovação, conectando iniciativas acadêmicas, empresariais e institucionais. O roteiro teve início no Terroir Pantanal e seguiu por importantes centros de ensino e pesquisa, como UEMS, IFMS e UFMS, evidenciando a integração entre conhecimento científico e desenvolvimento regional.

O encerramento da rota aconteceu na Estação Ferroviária de Aquidauana, onde foi realizado o lançamento do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O novo órgão surge como um espaço estratégico para articulação de políticas públicas e incentivo a projetos inovadores, consolidando o compromisso do município com o avanço tecnológico sustentável.

A realização do evento contou com a colaboração de diversas outras instituições, entre elas Sebrae, Prefeitura Municipal de Aquidauana e Instituto Viva Pantanal.

O encontro também teve a presença de autoridades e representantes do setor, como o secretário executivo Ricardo Senna, o presidente da Fundect, Cristiano Marcelo Espínola Carvalho, o gerente regional oeste do Sebrae, Matheus Oliveira, os representantes do Senac MS, Vinícius e Camila; o Prefeito Municipal de Aquidauana, Mauro do Atlântico e os secretários municipais Pedro Fialho, Alexandre Périco e Ernandes Peixoto. A participação dessas lideranças reforçou a importância do movimento e ampliou o alcance das ações em desenvolvimento.

Já no período da noite, a programação continuou com a realização do “Centelha na Estação”, uma ação voltada à valorização da inovação e do empreendedorismo local, reunindo a comunidade em um ambiente de troca e incentivo a novas ideias.

Com as atividades deste sábado, Aquidauana demonstrou, na prática, a força de um ecossistema em construção, baseado na colaboração entre diferentes atores e no incentivo à inovação como motor de desenvolvimento. A expectativa é de que as iniciativas lancem as bases para novas oportunidades e consolidem o município como referência regional na área.