Aquidauana lança série documental sobre cultura pantaneira

AGECOM

A cultura de Aquidauana vive um momento especial com o lançamento da série documental “A Cultura da Criatividade Pantaneira – Aquidauana Revelada”. A estreia aconteceu no fim de junho, na Casa Rubens Corrêa, sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reunindo autoridades, artistas locais, representantes indígenas da Aldeia Água Branca e moradores emocionados com a homenagem à cidade.

Composta por três episódios, a produção é um mergulho sensível no patrimônio histórico, na riqueza criativa e nas vivências turísticas e culturais do município. A série foi viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Prefeitura de Aquidauana e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), e está disponível gratuitamente no YouTube.