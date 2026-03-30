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Aquidauana leva serviÃ§os pÃºblicos em aÃ§Ã£o itinerante na Vila Pinheiro

A aÃ§Ã£o registrou mais de 60 atendimentos

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 30/03/2026 Ã s 13:01

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DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou no sábado (28) uma edição do projeto “Meu Bairro Acontece” na Vila Pinheiro, com a oferta de serviços públicos nas áreas de assistência social e cidadania. A ação registrou mais de 60 atendimentos.

As equipes do CRAS, CREAS e CRAM realizaram atendimentos e orientações à população. Também participaram a Defensoria Pública, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e o Procon.

O Departamento Municipal de Trânsito promoveu orientações de educação no trânsito. Já o Núcleo de Receitas realizou atendimentos relacionados à emissão de guias de IPTU de 2026 e parcelamento de dívida ativa.

A ação contou ainda com a presença da Sala do Empreendedor e da Casa do Trabalhador, com orientações sobre formalização de microempreendedores individuais (MEI) e encaminhamento para vagas de emprego.

Durante o evento, foram entregues certificados a alunos dos cursos de beleza e corte de cabelo feminino do Núcleo de Geração de Renda. Os participantes também realizaram atendimentos com cortes gratuitos.

Segundo a administração municipal, a proposta é levar serviços públicos aos bairros e ampliar o acesso da população. Novas edições do projeto serão realizadas em outras regiões da cidade.

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