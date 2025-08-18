Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 09:03

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Aquidauana lidera ranking de cidades mais secas do país

Região permanece em alerta de baixa umidade do ar

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 16:10

Atualizado em 19/08/2025 às 08:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo seco em MS / Governo do Estado

Mato Grosso do Sul segue enfrentando um período de clima extremamente seco, com diversas cidades entre as mais afetadas do Brasil. No último domingo (18), quatro municípios sul-mato-grossenses figuraram entre os dez com menor umidade relativa do ar em todo o território nacional, segundo dados meteorológicos.

Aquidauana registrou os menores índices, liderando o ranking com apenas 14% de umidade, mesma marca observada em Sidrolândia e Sonora. Logo atrás aparece Costa Rica, com 15%. Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim e Miranda também enfrentaram condições críticas, todas com 16% de umidade relativa.

Leia Também

• Aquidauana enfrenta calor de até 36°C e baixa umidade até segunda-feira

• Aquidauana entra em alerta vermelho por baixa umidade do ar

• Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em Mato Grosso do Sul

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário de ar seco é provocado por um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens e chuvas, mantendo o céu predominantemente claro ou parcialmente nublado em todo o estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja, classificado como de “perigo”, para 17 municípios de Mato Grosso do Sul, onde a umidade deve ficar entre 12% e 20% nesta segunda-feira (18). Outros 49 municípios estão sob alerta amarelo, com previsão de índices abaixo de 30%.

Além do desconforto, a baixa umidade representa risco à saúde da população e aumenta a probabilidade de incêndios florestais. A recomendação dos órgãos de meteorologia é adotar medidas de prevenção, como: aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas nas horas mais quentes, proteger-se do sol, utilizar hidratantes corporais e manter os ambientes umidificados.

A previsão para os próximos dias segue sem expectativa de chuva, o que mantém o estado em alerta e reforça a importância da conscientização sobre os cuidados durante o período de estiagem.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Balanço positivo

Sucessos de público e vendas marcam o encerramento da Expoaqui 2025

Esportes

Irene Cicalise mantém Aquidauana na elite do futsal estudantil

Oportunidade

Aquidauana recebe palestra sobre direitos do MEI na quinta-feira

Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

Previsão indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

Aquidauana

Paulista João Paulo é o grande campeão do rodeio da ExpoAqui 2025

Publicidade

Aquidauana

Moda feminina brilha na Expoaqui 2025 com Estilo da Rope Country

ÚLTIMAS

Saúde

MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

Ao todo, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença

Geral

Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS

Governo alerta sobre risco de golpe

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo