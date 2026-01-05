 Aquidauana intensifica manutenção de ruas sem pavimentação em bairros da cidade

A iniciativa faz parte de um esforço maior da gestão municipal para manter a infraestrutura urbana em condições adequadas / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (Semsur), iniciou nesta semana uma força-tarefa para a recuperação de ruas sem pavimentação em diversos pontos do município. A ação visa melhorar as condições de tráfego, segurança e mobilidade da população, especialmente após o período de chuvas intensas registrado nos últimos dias.

Devido ao volume de precipitações, muitas vias sem pavimentação sofreram danos, o que dificultou o acesso de moradores e veículos. Para atender a demanda, duas equipes da Semsur estão atuando simultaneamente desde esta segunda-feira (5) em bairros diferentes.

No bairro Nova Aquidauana, os trabalhos concentram-se no trecho sem pavimento da BR-419, na saída para a região do Taboco. As equipes realizam serviços de patrolamento, nivelamento da via e colocação de aterros, buscando restabelecer a trafegabilidade e prevenir novos estragos causados pela água da chuva.

Outra equipe atua no bairro Guanandy, especificamente nas ruas Cândido Mariano e 16 de Julho, também em trechos sem pavimentação. Nesses locais, estão sendo executados serviços de patrolamento, nivelamento e aplicação de aterro nas áreas mais afetadas pelas intempéries.

A Prefeitura destaca que a manutenção preventiva e corretiva de ruas sem pavimento é uma ação contínua, essencial para garantir o acesso seguro dos moradores e a fluidez do trânsito local. A iniciativa faz parte de um esforço maior da gestão municipal para manter a infraestrutura urbana em condições adequadas, beneficiando todos os bairros da cidade.

A expectativa é que os serviços sejam concluídos ainda esta semana, conforme a evolução das condições climáticas. A população é orientada a tomar cuidado ao transitar pelas áreas em recuperação e a respeitar a sinalização temporária que for instalada no local.

