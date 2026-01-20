Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 12:08

Memória e Fé

Aquidauana marca os 96 anos da chegada dos redentoristas no MS

No ano de 1930, os padres Francis Mohr e Alphonse Hild, pioneiros da Congregação na região, desembarcaram de navio em Aquidauana

Redação

Publicado em 20/01/2026 às 08:01

Atualizado em 20/01/2026 às 10:05

O Pantaneiro

Neste 20 de janeiro, celebram-se 96 anos da chegada dos missionários redentoristas em Mato Grosso do Sul, um acontecimento histórico que tem em Aquidauana seu ponto inicial e mais significativo. Foi nesta cidade que os primeiros membros da Congregação do Santíssimo Redentor deram início à missão redentorista no então sul de Mato Grosso, deixando um legado de fé e evangelização que permanece vivo até hoje.

No ano de 1930, os padres Francis Mohr e Alphonse Hild, pioneiros da Congregação na região, desembarcaram de navio em Aquidauana para assumir a assistência pastoral da Diocese de Corumbá, a pedido de seu bispo, Dom Antonio de Almeida Lustosa, hoje reconhecido pela Igreja como Venerável Servo de Deus. Naquele período, Aquidauana destacava-se como um importante centro de comunicação e acesso ao Pantanal, tornando-se ponto estratégico para o trabalho missionário.

A partir de Aquidauana, os redentoristas passaram a percorrer extensas áreas da diocese, levando os sacramentos, a catequese e a presença pastoral a comunidades ribeirinhas, rurais e urbanas. A cidade tornou-se o berço da presença redentorista em Mato Grosso do Sul, sendo base para a expansão da missão em toda a região.

Nesse contexto, a Igreja Matriz de Aquidauana ocupa lugar de destaque. Mais do que um templo religioso, ela foi e continua sendo um espaço de referência espiritual, histórica e comunitária. A Matriz acolheu as primeiras celebrações redentoristas, reuniões pastorais e momentos decisivos para a organização da vida eclesial, tornando-se símbolo da fé do povo aquidauanense e da sólida presença missionária na cidade.

Ao longo dos anos, Aquidauana consolidou sua importância como marco redentorista, não apenas por ter sido o local da chegada dos missionários, mas por ter sustentado, com seu povo e sua Igreja, um trabalho evangelizador fiel ao carisma de Santo Afonso Maria de Ligório, voltado especialmente aos mais pobres e abandonados.

Celebrar os 96 anos da chegada dos redentoristas em Mato Grosso do Sul é, portanto, recordar com gratidão o papel fundamental de Aquidauana, de sua Igreja Matriz e de todos que, desde o início, colaboraram para que a missão redentorista criasse raízes profundas nesta terra. Uma história que segue inspirando fé, serviço e compromisso com o Evangelho.

Assista ao vídeo:

