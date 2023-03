Aquidauana não registrou novos casos de Covid na última semana

Desde o início da pandemia, a cidade registrou 8.407 casos da doença / Sergio Lima / AFP

Desde o início da pandemia, a cidade registrou 8.407 casos da doença.

Já Anastácio registrou 34 novos casos da doença.

No Estado

Mato Grosso do Sul registrou seis novas mortes e 450 novos casos de Covid-19, nos últimos sete dias.

No total, 14 pessoas estão internadas devido à doença no Estado.

Das seis mortes, quatro foram registradas em Campo Grande. Entre elas estava uma mulher de 39 anos, que não relatou nenhuma comorbidade. As outras vítimas são das cidades de Aparecida do Taboado e Três Lagoas.

Em Três Lagoas, uma mulher de 31 anos, que tinha doença renal crônica faleceu da doença.

Já entre os novos casos Campo Grande lidera a lista com 213 ocorrência, seguida por Paranaíba (44), Anastácio (34), Aparecida do Taboado (26), Três Lagoas (21), Santa Rita do Pardo (14), Chapadão do Sul (13), Costa Rica (13), Nova Alvorada do Sul (13), Anaurilândia (10), Ivinhema (10) e Naviraí (10).

Internados

O boletim destaca que 14 pessoas estão internadas devido a covid, sendo que 10 estão leitos clínicos e 4 precisam de tratamento em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Cerca de 1.296 (pessoas) seguem em isolamento domiciliar no Estado.