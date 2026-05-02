Aquidauana: neste sábado tem Feira da Estação

Feira da Estação / Agecom

A tradicional Feira da Estação volta a movimentar Aquidauana neste sábado, 2 de maio, reunindo cultura, gastronomia e lazer em um dos pontos mais frequentados da cidade: a Estação Rodoviária.

O evento acontece das 17h às 23h e promete atrair moradores e visitantes com uma programação diversificada, voltada para toda a família. A feira já se consolidou como um importante espaço de convivência e valorização da produção local, reunindo expositores de artesanato, culinária regional e produtos da agricultura familiar.

Além da variedade gastronômica e das opções de compras, o público poderá aproveitar apresentações musicais ao vivo. Nesta edição, o destaque fica por conta do show da dupla Evandro & Quiko, que promete animar a noite com um repertório voltado ao público regional.

Outro atrativo é o espaço dedicado às crianças, com brinquedos e atividades recreativas, garantindo diversão também para o público infantil. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, onde famílias possam aproveitar juntas momentos de lazer e integração.

Eventos anteriores demonstram a força da iniciativa, que costuma reunir grande público e gerar boas oportunidades de renda para feirantes e pequenos produtores, além de fortalecer a economia criativa do município.

Com entrada gratuita, a Feira da Estação se reafirma como uma das principais opções de entretenimento do fim de semana em Aquidauana, valorizando a cultura local e incentivando o desenvolvimento econômico por meio da produção regional.