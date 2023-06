Aquidauana ocupa três lugares no pódio em show de estudantes no tatame

Estudantes ocupam os três lugares no pódio / Prefeitura Aquidauana

A cidade de Aquidauana subiu novamente ao pódio, através de seus atletas. Desta vez, foi durante os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul na modalidade de judô, na faixa etária de 15 a 17 anos. As equipes atuaram na etapa disputada em Campo Grande, MS, nos dias 24 e 25 de junho, com exímio desempenho, num torneio que contou com a participação, nessa etapa na capital, com 560 estudantes-atletas (217 meninas e 343 meninos).

Sob o comando do professor Osvaldo Benevides Junior, os estudantes mostraram que aprenderam direitinho a lição ensinada por Benevides, e conquistaram três medalhas, sendo 01 de ouro, 01 de prata e 01 de bronze, permitindo Aquidauana ocupar as três alturas do pódio. Na colocação geral entre os municípios, Aquidauana ficou em 7º lugar num total de 22 municípios que estiveram no evento.

A união fazendo Atletas

Além do empenho do professor Orlando Benevides, a participação dos jovens também foi possível, por meio da Prefeitura de Aquidauana e a FEMA (Fundação de Esportes de Aquidauana), através do incentivo e apoio ao esporte escolar no município.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul é o maior campeonato escolar, organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).