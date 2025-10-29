Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (29) para Aquidauana, Anastácio e região. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

05 auxiliares de linha de produção

01 auxiliar de mecânico a diesel

01 motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)



Vagas PCD:



Não há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCD) no momento.



Vagas regionais (rural/outras cidades):

03 cozinheiros gerais



Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura exige comparecimento presencial à Casa do Trabalhador, onde é feita a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional.



As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.



Atendimento



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana



Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h



Telefone: (67) 3241-5652