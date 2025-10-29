Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 11:29

Oportunidade

Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores

Da redação

Publicado em 29/10/2025 às 09:59

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (29) para Aquidauana, Anastácio e região.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

01 atendente de conveniência

05 auxiliares de linha de produção

01 auxiliar de mecânico a diesel

01 motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

Vagas PCD:

Não há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCD) no momento.

Vagas regionais (rural/outras cidades):

03 cozinheiros gerais

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas a candidatura exige comparecimento presencial à Casa do Trabalhador, onde é feita a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional.

As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.

Atendimento

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

