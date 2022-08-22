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Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o do empregador

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 07:55

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Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 13 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (24) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:

01 vaga para encarregado de estoque;

01 vaga para técnico em TI;

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01 vaga para vendedor interno.

Para pessoas com deficiência (PcD) há:

01 vaga para jardineiro;

01 vaga para trabalhador rural.

Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:

01 vaga para encanador;

01 vaga para fiscal florestal;

01 vaga para alimentador de linha de produção;

02 vagas para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;

01 vaga para motorista de caminhão;

01 vaga para operador de máquina;

01 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

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