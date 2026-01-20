Aquidauana oferece 14 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a abertura de 14 vagas de emprego para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e cadastro para pessoas com deficiência (PCD).



Entre as vagas locais, estão disponíveis 1 vaga para atendente balconista, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para farmacêutico, 1 para garçom, 1 vaga para office boy, 1 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga e 1 vaga para serviços gerais.



Já nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, 5 vagas para pedreiro e 1 vaga para trabalhador rural, destinadas à atuação na zona rural ou em outros municípios.



A Casa do Trabalhador também mantém cadastro para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme a demanda dos empregadores.



Por telefone, o órgão informa apenas se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a vaga pretendida. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador.



O atendimento da Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!