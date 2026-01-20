Aquidauana oferece 14 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades incluem vagas locais, regionais e cadastro para pessoas com deficiência (PCD).
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a abertura de 14 vagas de emprego para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e cadastro para pessoas com deficiência (PCD).
Entre as vagas locais, estão disponíveis 1 vaga para atendente balconista, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para farmacêutico, 1 para garçom, 1 vaga para office boy, 1 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga e 1 vaga para serviços gerais.
Já nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, 5 vagas para pedreiro e 1 vaga para trabalhador rural, destinadas à atuação na zona rural ou em outros municípios.
A Casa do Trabalhador também mantém cadastro para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme a demanda dos empregadores.
Por telefone, o órgão informa apenas se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a vaga pretendida. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador.
O atendimento da Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Infraestrutura
A manutenção das vias é destacada pela prefeitura como uma medida fundamental para garantir a segurança no trânsito
Violência
A Polícia Militar também foi acionada para atender a situação
Ocorrência
Ocorrência foi registrada no sábado (17)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS