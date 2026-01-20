Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 12:05

Oportunidade

Aquidauana oferece 14 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades incluem vagas locais, regionais e cadastro para pessoas com deficiência (PCD).

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 08:57

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a abertura de 14 vagas de emprego para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e cadastro para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as vagas locais, estão disponíveis 1 vaga para atendente balconista, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para farmacêutico, 1 para garçom, 1 vaga para office boy, 1 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga e 1 vaga para serviços gerais.

Já nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, 5 vagas para pedreiro e 1 vaga para trabalhador rural, destinadas à atuação na zona rural ou em outros municípios.

A Casa do Trabalhador também mantém cadastro para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme a demanda dos empregadores.

Por telefone, o órgão informa apenas se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a vaga pretendida. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador.

O atendimento da Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

