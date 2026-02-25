Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 15 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (25), para oportunidades locais e regionais. As vagas são destinadas a candidatos de Aquidauana, Anastácio e outras localidades. O atendimento ocorre na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão disponíveis:

05 vagas para auxiliar de linha de produção

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões

01 vaga para cozinheira

01 vaga para farmacêutico

01 vaga para vendedor interno



Para vagas regionais (zona rural e outras cidades), estão abertas:

01 vaga para auxiliar de cozinha

03 vagas para garçom

01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.



O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é (67) 3241-5652.

