Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 15 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (25), para oportunidades locais e regionais. As vagas são destinadas a candidatos de Aquidauana, Anastácio e outras localidades. O atendimento ocorre na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto.
Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão disponíveis:
01 vaga para atendente balconista
05 vagas para auxiliar de linha de produção
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões
01 vaga para cozinheira
01 vaga para farmacêutico
01 vaga para vendedor interno
Para vagas regionais (zona rural e outras cidades), estão abertas:
01 vaga para auxiliar de cozinha
03 vagas para garçom
01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é (67) 3241-5652.
