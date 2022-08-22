Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 15 vagas de emprego nesta quinta-feira (05) disponíveis para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão disponíveis:

05 vagas para auxiliar de linha de produção

01 vaga para camareira de hotel

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões

01 vaga para cozinheira de restaurante

01 vaga para farmacêutico



Para pessoas com deficiência (PcD) há:

01 vaga para jardineiro

01 vaga para trabalhador rural

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) são ofertadas:

01 vaga para auxiliar de cozinha

01 vaga para campeiro – na pecuária

01 vaga para trabalhador rural



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. O telefone para informações é (67) 3241-5652.

