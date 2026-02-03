Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026 • 11:32

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terça-feira

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 07:55

Atualizado em 03/02/2026 às 07:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 16 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (3) para candidatos do município, de Anastácio e também para a zona rural e outras cidades da região.

Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio), são ofertadas 5 oportunidades, sendo 1 vaga para açougueiro, 1 para atendente balconista, 1 para auxiliar em saúde bucal, 1 para copeiro e 1 vaga para farmacêutico.

Já nas vagas regionais (rural/outras cidades), estão abertas 11 oportunidades, distribuídas da seguinte forma: 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom, 1 vaga para jardineiro e 1 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas é possível confirmar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer a qualquer uma das oportunidades, o interessado deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil profissional.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto. O telefone para informações é (67) 3241-5652. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

• Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

• Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Condutora fica ferida após queda em pista de motocross em Aquidauana

Educação

Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro abre matrículas para o EJA Qualifica

Clima

Aquidauana inicia a semana com calor, nuvens e previsão de chuva

Missa de Ação de Graças apresenta novo altar da Igreja Matriz de Aquidauana

Família percorre mais de 100 km a pé para pagar promessa em Aquidauana

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

Fé Católica

Missa de Ação de Graças apresenta novo altar da Igreja Matriz de Aquidauana

Publicidade

Promessa cumprida

Família percorre mais de 100 km a pé para pagar promessa em Aquidauana

ÚLTIMAS

Polícia

Acidente com capotamento é registrado próximo à ponte boiadeira

A ocorrência foi registrada na Rua Vanderlei, nas proximidades da ponte boiadeira, no bairro Frigorífico

Polícia

Operação conjunta apreende cerca de 500 quilos de pasta

A ação envolveu equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, da Força Tática do 11º Batalhão e da Rádio Patrulha da Polícia Militar local

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo