Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 16 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (3) para candidatos do município, de Anastácio e também para a zona rural e outras cidades da região.
Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio), são ofertadas 5 oportunidades, sendo 1 vaga para açougueiro, 1 para atendente balconista, 1 para auxiliar em saúde bucal, 1 para copeiro e 1 vaga para farmacêutico.
Já nas vagas regionais (rural/outras cidades), estão abertas 11 oportunidades, distribuídas da seguinte forma: 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom, 1 vaga para jardineiro e 1 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas é possível confirmar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer a qualquer uma das oportunidades, o interessado deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto. O telefone para informações é (67) 3241-5652. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
