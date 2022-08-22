Acessibilidade

10 de MarÃ§o de 2026 • 10:30

Oportunidade

Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

A Casa do Trabalhador ressalta que as vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o do empregador

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 Ã s 08:22

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 16 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (10) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e também vagas regionais.

Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:

01 vaga para atendente de lanchonete;

01 vaga para atendente funerário;

02 vagas para auxiliar administrativo;

05 vagas para auxiliar de linha de produção;

01 vaga para camareira de hotel;

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;

01 vaga para cozinheira de restaurante;

01 vaga para farmacêutico.

Para pessoas com deficiência (PcD) há:

01 vaga para jardineiro;

01 vaga para trabalhador rural.

Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) está disponível:

01 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse ainda está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos da vaga.

O órgão também ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

