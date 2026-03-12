Aquidauana oferece 17 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 17 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (12) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:



01 vaga para atendente funerário;

05 vagas para auxiliar de linha de produção;