Aquidauana oferece 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
Casa do Trabalhador de Aquidauana está disponibilizando 18 vagas de emprego nesta quarta-feira (4), para candidatos de Aquidauana, Anastácio e também para vagas regionais, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio), são oferecidas 6 oportunidades, sendo: 1 vaga para açougueiro, 1 para assistente administrativo, 1 para atendente balconista, 1 para auxiliar em saúde bucal, 1 para copeiro e 1 para farmacêutico.
Nas vagas destinadas a PCD, estão disponíveis 2 oportunidades, sendo 1 vaga para jardineiro e 1 vaga para trabalhador rural.
Já as vagas regionais (zona rural e outras cidades) somam 10 oportunidades, distribuídas em: 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom e 1 vaga para trabalhador de pecuária polivalente.
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, é possível apenas consultar se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil com a vaga. As oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Casa do Trabalhador de Aquidauana, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241-5652.
