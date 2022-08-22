Aquidauana oferece 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza 18 vagas de emprego nesta quarta-feira (4) para oportunidades locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio) estão abertas:
01 vaga para atendente de lanchonete
01 vaga para auxiliar administrativo
05 vagas para auxiliar de linha de produção
01 vaga para camareira de hotel
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões
01 vaga para cozinheira de restaurante
01 vaga para farmacêutico
01 vaga para vendedor interno
Para pessoas com deficiência (PcD), estão disponíveis:
01 vaga para jardineiro
01 vaga para trabalhador rural
Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades) são ofertadas:
01 vaga para auxiliar de cozinha
01 vaga para campeiro – na pecuária
01 vaga para trabalhador rural
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil conforme a vaga pretendida.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
