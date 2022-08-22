Aquidauana oferece 19 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o do empregador
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 19 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (17) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:
01 vaga para assistente administrativo;
01 vaga para atendente funerário;
05 vagas para auxiliar de linha de produção;
01 vaga para camareira de hotel;
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;
01 vaga para cozinheira de restaurante;
01 vaga para farmacêutico;
01 vaga para técnico em TI.
Para pessoas com deficiência (PcD) há:
01 vaga para jardineiro;
01 vaga para trabalhador rural.
Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:
01 vaga para encanador;
01 vaga para fiscal florestal;
01 vaga para alimentador de linha de produção;
01 vaga para motorista de caminhão;
01 vaga para operador de máquina;
01 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos da vaga.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
PolÃcia
ExpoAqui 2025 comeÃ§a hoje e vai atÃ© domingo. Saiba tudo aqui!
Veja aqui as fotos do 14º Jogos dos Povos IndÃgenas de Aquidauana/MS
Veja aqui as fotos da inauguraÃ§Ã£o Tralha MS em Aquidauana
PolÃcia
O suspeito Ã© o companheiro dela, um homem de 22 anos
SUSTO
Vizinhos relataram que militares tiveram dificuldade em apagar o fogo por falta de Ã¡gua em caminhÃ£o dos Bombeiros
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS