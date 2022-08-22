Acessibilidade

19 de MarÃ§o de 2026 • 14:13

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta quinta-feira

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 19/03/2026 Ã s 07:55

Atualizado em 19/03/2026 Ã s 08:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 20 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (19) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:

01 vaga para almoxarife;

Leia TambÃ©m

â€¢ Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta-feira

â€¢ Aquidauana oferece 19 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

â€¢ Semana comeÃ§a com 18 vagas de emprego em Aquidauana

05 vagas para auxiliar de linha de produção;

01 vaga para camareira de hotel;

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;

01 vaga para cozinheira de restaurante;

01 vaga para encarregado de estoque;

01 vaga para técnico em TI;

01 vaga para vendedor interno.

Para pessoas com deficiência (PcD) há:

01 vaga para jardineiro;

01 vaga para trabalhador rural.

Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:

01 vaga para encanador;

01 vaga para fiscal florestal;

01 vaga para alimentador de linha de produção;

02 vagas para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;

01 vaga para motorista de caminhão;

01 vaga para operador de máquina;

01 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, para atualização do cadastro e verificação do perfil.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta quarta-feira

Infraestrutura

Prefeito e vereadores de Aquidauana defendem noÂ DNIT duplicaÃ§Ã£o da BR-262

Quadro de pessoal

PrefeitoÂ de Aquidauana empossa sete novos servidores aprovados em concurso pÃºblico

Concurso de 2023 com mais de 11 mil inscritos entra em fase final de convocaÃ§Ãµes

Infraestrutura

Prefeitura interdita trecho da BR-419 na Reta do Taboco apÃ³s identificar erosÃ£o no asfalto

Publicidade

Luto

Morre em Campo Grande o fotÃ³grafo e militar aposentado JosÃ© Nazaro da Silva, o Zequinha

ÃšLTIMAS

AtenÃ§Ã£o

Caixa comeÃ§a a pagar Bolsa FamÃ­lia de marÃ§o

Pagamento serÃ¡ unificado em localidades de nove estados

Sorte

TrÃªs apostas acertam a Mega-Sena e levam R$ 34,8 milhÃµes cada

NÃºmeros sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo