Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 20 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (19) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:
01 vaga para almoxarife;
05 vagas para auxiliar de linha de produção;
01 vaga para camareira de hotel;
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;
01 vaga para cozinheira de restaurante;
01 vaga para encarregado de estoque;
01 vaga para técnico em TI;
01 vaga para vendedor interno.
Para pessoas com deficiência (PcD) há:
01 vaga para jardineiro;
01 vaga para trabalhador rural.
Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:
01 vaga para encanador;
01 vaga para fiscal florestal;
01 vaga para alimentador de linha de produção;
02 vagas para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;
01 vaga para motorista de caminhão;
01 vaga para operador de máquina;
01 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, para atualização do cadastro e verificação do perfil.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
Quadro de pessoal
Concurso de 2023 com mais de 11 mil inscritos entra em fase final de convocaÃ§Ãµes
AtenÃ§Ã£o
Pagamento serÃ¡ unificado em localidades de nove estados
Sorte
NÃºmeros sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS