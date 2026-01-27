Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 20 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (27) para candidatos do município, de Anastácio e de outras localidades da região, incluindo zona rural. Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio), estão disponíveis: 01 vaga para açougueiro;

01 vaga para farmacêutico;

01 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga.



Já nas vagas regionais (rural e outras cidades), as oportunidades são para:



01 vaga de auxiliar de cozinha;

03 vagas para camareira de hotel;

01 vaga para campeiro na pecuária;

02 vagas para cozinheira de restaurante;

03 vagas para garçom;

05 vagas para pedreiro;

01 vaga para trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas é possível confirmar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer, o interessado deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e análise do perfil profissional.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e o telefone para informações é 3241-5652. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.