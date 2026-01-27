Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 11:12

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 20 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (27) para candidatos do município, de Anastácio e de outras localidades da região, incluindo zona rural.

Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio), estão disponíveis:

01 vaga para açougueiro;

01 vaga para atendente balconista;

Leia Também

• Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

• Aquidauana oferece 14 vagas de emprego nesta terça-feira

• Semana começa com 7 vagas de emprego em Aquidauana

01 vaga para farmacêutico;

01 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga.

Já nas vagas regionais (rural e outras cidades), as oportunidades são para:

01 vaga de auxiliar de cozinha;

03 vagas para camareira de hotel;

01 vaga para campeiro na pecuária;

02 vagas para cozinheira de restaurante;

03 vagas para garçom;

05 vagas para pedreiro;

01 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas é possível confirmar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer, o interessado deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e análise do perfil profissional.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e o telefone para informações é 3241-5652. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Queda de motocicleta na zona rural deixa dois feridos em Aquidauana

Bombeiros

Crianças sofrem ataque de arraia na zona rural de Aquidauana

Polícia

Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

Matérias do O Pantaneiro são tema de provas do Processo Seletivo em Aquidauana

Polícia

Acidente entre moto e bicicleta elétrica deixa três feridos em Anastácio

Publicidade

Clima

Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

ÚLTIMAS

Atenção

Agências do INSS fecham de quarta a sexta-feira desta semana

Canais remotos de atendimento, no entanto, funcionarão normalmente

Violência contra Mulher

Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso

Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a golpes de madeira na noite deste sábado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo