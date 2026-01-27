Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 20 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (27) para candidatos do município, de Anastácio e de outras localidades da região, incluindo zona rural.
Entre as vagas locais (Aquidauana/Anastácio), estão disponíveis:
01 vaga para açougueiro;
01 vaga para atendente balconista;
01 vaga para farmacêutico;
01 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga.
Já nas vagas regionais (rural e outras cidades), as oportunidades são para:
01 vaga de auxiliar de cozinha;
03 vagas para camareira de hotel;
01 vaga para campeiro na pecuária;
02 vagas para cozinheira de restaurante;
03 vagas para garçom;
05 vagas para pedreiro;
01 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas é possível confirmar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer, o interessado deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e análise do perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e o telefone para informações é 3241-5652. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
