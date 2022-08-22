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Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o do empregador

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 18/03/2026 Ã s 08:57

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Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 22 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (18) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio estão disponíveis:

01 vaga para almoxarife;

01 vaga para assistente administrativo;

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â€¢ Semana comeÃ§a com 18 vagas de emprego em Aquidauana

â€¢ Semana termina com 17 vagas de emprego em Aquidauana

01 vaga para atendente funerário;

05 vagas para auxiliar de linha de produção;

01 vaga para camareira de hotel;

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;

01 vaga para cozinheira de restaurante;

01 vaga para encarregado de estoque;

01 vaga para farmacêutico;

01 vaga para técnico em TI;

01 vaga para vendedor interno.

Para pessoas com deficiência (PcD) há:

01 vaga para jardineiro;

01 vaga para trabalhador rural.

Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão abertas:

01 vaga para encanador;

01 vaga para fiscal florestal;

01 vaga para alimentador de linha de produção;

02 vagas para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;

01 vaga para motorista de caminhão;

01 vaga para operador de máquina;

01 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que por telefone apenas confirma se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos da vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

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