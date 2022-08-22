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Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o dos empregadores

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 25/03/2026 Ã s 08:22

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Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador disponibiliza, nesta quinta-feira (25), um total de 23 vagas de emprego em Aquidauana, Anastácio e região, conforme divulgado pela Prefeitura de Aquidauana.

Entre as vagas locais, há oportunidades para 01 almoxarife, 01 auxiliar de cozinha, 05 auxiliares de linha de produção, 01 camareira de hotel, 01 carregador e descarregador de caminhões, 01 encarregado de estoque, 01 técnico em TI e 01 vendedor interno.

Para pessoas com deficiência (PCD), estão disponíveis 01 vaga para jardineiro e 01 para trabalhador rural.

Já nas vagas regionais, há oportunidades para 01 camareira de hotel, 01 encanador, 01 fiscal florestal, 01 alimentador de linha de produção, 02 mecânicos de manutenção de máquinas agrícolas, 01 motorista de caminhão, 01 operador de máquina e 01 trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga está disponível. Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação do perfil.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é (67) 3241-5652.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

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