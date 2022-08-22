Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

Aquidauana e cidades da região estão com 23 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (26), contemplando oportunidades locais, regionais e também para pessoas com deficiência (PCD). As vagas abrangem diferentes áreas, desde serviços gerais até funções técnicas e rurais.



Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio), há oportunidades para 01 Almoxarife, 01 Auxiliar de cozinha, 05 Auxiliares de linha de produção, 01 Camareira de hotel, 01 Carregador e descarregador de caminhões, 01 Encarregado de estoque, 01 Técnico em TI e 01 Vendedor interno.



Para o público PCD, estão disponíveis 01 vaga para Jardineiro e 01 vaga para Trabalhador rural.



Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades), são ofertadas oportunidades para 01 Camareira de hotel, 01 Encanador, 01 Fiscal florestal, 01 Alimentador de linha de produção, 02 Mecânicos de manutenção de máquinas agrícolas, 01 Motorista de caminhão, 01 Operador de máquina e 01 Trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga está disponível. Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação do perfil.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. telefone para informações é (67) 3241-5652.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.