Acessibilidade

26 de MarÃ§o de 2026 • 14:06

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quinta-feira

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o dos empregadores.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

Aquidauana e cidades da região estão com 23 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (26), contemplando oportunidades locais, regionais e também para pessoas com deficiência (PCD). As vagas abrangem diferentes áreas, desde serviços gerais até funções técnicas e rurais.

Nas vagas locais (Aquidauana/Anastácio), há oportunidades para 01 Almoxarife, 01 Auxiliar de cozinha, 05 Auxiliares de linha de produção, 01 Camareira de hotel, 01 Carregador e descarregador de caminhões, 01 Encarregado de estoque, 01 Técnico em TI e 01 Vendedor interno.

Para o público PCD, estão disponíveis 01 vaga para Jardineiro e 01 vaga para Trabalhador rural.

Já nas vagas regionais (zona rural e outras cidades), são ofertadas oportunidades para 01 Camareira de hotel, 01 Encanador, 01 Fiscal florestal, 01 Alimentador de linha de produção, 02 Mecânicos de manutenção de máquinas agrícolas, 01 Motorista de caminhão, 01 Operador de máquina e 01 Trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga está disponível. Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação do perfil.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. telefone para informações é (67) 3241-5652.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Leia TambÃ©m

â€¢ Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

â€¢ Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

â€¢ Semana comeÃ§a com 13 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

OcorrÃªncia

Mulher morre em acidente na BR-262 entre Miranda e Aquidauana

Oportunidade

Projeto oferece oficinas de beleza em Aquidauana

Sorte

Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 17 milhÃµes

Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 13 milhÃµes

Mega-Sena com prÃªmio acumulado em R$ 8 milhÃµes; sorteio neste sÃ¡bado

Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 8 milhÃµes

Clima

Aquidauana tem previsÃ£o de chuva e mÃ¡xima de 35Â°C nesta quarta-feira

Publicidade

Cidadania

Vila Pinheiro recebe neste sÃ¡bado o projeto "Meu Bairro Acontece" com serviÃ§os gratuitos

ÃšLTIMAS

Informe PublicitÃ¡rio

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita e as escolas podem se inscrever atÃ© 30 de maio de 2026

AtenÃ§Ã£o

Caixa paga Bolsa FamÃ­lia a beneficiÃ¡rios com NIS de final 6

Com adicionais, valor mÃ©dio do benefÃ­cio estÃ¡ em R$ 683,75

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo