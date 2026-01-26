Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

As oportunidades abrangem vagas locais, em Aquidauana e Anastácio, além de postos para a zona rural e outras cidades
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 23 vagas de emprego disponíveis para candidatos do município e da região. As oportunidades abrangem vagas locais, em Aquidauana e Anastácio, além de postos para a zona rural e outras cidades.
Entre as vagas locais, estão disponíveis:
01 vaga para açougueiro;
01 vaga para atendente balconista;
01 vaga para auxiliar de cozinha;
01 vaga para farmacêutico;
01 vaga para garçom;
01 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga;
01 vaga para serviços gerais.
Nas vagas regionais (rural e outras cidades), há oportunidades para:
01 vaga de auxiliar de cozinha;
03 vagas para camareira de hotel;
01 vaga para campeiro na pecuária;
02 vagas para cozinheira;
03 vagas para garçom;
05 vagas para pedreiro;
01 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, é possível apenas confirmar se a vaga de interesse ainda está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, bairro Alto. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
