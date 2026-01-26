Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 23 vagas de emprego disponíveis para candidatos do município e da região. As oportunidades abrangem vagas locais, em Aquidauana e Anastácio, além de postos para a zona rural e outras cidades. Entre as vagas locais, estão disponíveis:

01 vaga para atendente balconista;

01 vaga para auxiliar de cozinha;

01 vaga para farmacêutico;

01 vaga para garçom;

01 vaga para operador de movimentação e armazenamento de carga;

01 vaga para serviços gerais.

Nas vagas regionais (rural e outras cidades), há oportunidades para:

01 vaga de auxiliar de cozinha;

03 vagas para camareira de hotel;

01 vaga para campeiro na pecuária;

02 vagas para cozinheira;

03 vagas para garçom;

05 vagas para pedreiro;

01 vaga para trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, é possível apenas confirmar se a vaga de interesse ainda está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil profissional.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Casa do Trabalhador, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, bairro Alto. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!