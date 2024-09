Aquidauana oferece 25 vagas de emprego nesta quarta-feira

Confira as oportunidades de trabalho

A Casa do Trabalhador oferece 25 vagas de emprego nesta quarta-feira (25), em Aquidauana. As oportunidades são para diferentes áres e contemplam tanto a área urbana quanto rural.



A Casa do Trabalhador atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, na Rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.



Confira as oportunidades:



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



01 Ajudante de açougueiro

01 Assistente administrativo

02 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico de autos

02 Carregado e descarregador de caminhão

01 Garçom

01 Office boy

02 Operador de caixa

01 Pedreiro

01 Pizzaiolo

04 Servente de pedreiro

01 Supervisor administrativo

02 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Peão de pecuária

01 Trabalhador rural

02 Viveirista florestal